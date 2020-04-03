В правительстве призвали регионы вернуть табак и автозапчасти в список товаров первой необходимости 

Региональным властям посоветовали вернуть табак и автозапчасти в список товаров первой необходимости. Соответствующее письмо с рекомендациями, как сообщает РБК, направила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Из-за того, что сигареты и запчасти для машин были исключены из перечня товаров первой необходимости, их производство было прекращено на время нерабочих дней, объявленных президентом Владимиром Путиным. Представители отрасли высказывали опасения, что это может вызвать дефицит товаров на рынке.

При этом перечень товаров первой необходимости несколько раз менялся в последние дни. Сначала правительство добавило в него вышеуказанную продукцию, однако затем она исчезла из списка. После этого ряд предприятий по производству автомобильных шин и запчастей прекратили свою работу, а в Санкт-Петербурге временно закрылись табачные фабрики.

Накануне Путин продлил режим нерабочих дней до конца апреля из-за ситуации с распространением коронавируса. На предыдущей неделе многие россияне также были освобождены от работы. В России общее число случаев заболевания достигло 4149, более 30 пациентов с коронавирусом скончались.