Страховым компаниям разрешили временно выдавать полисы ОСАГО без техосмотра 

Центробанк рекомендовал страховым компаниям временно продавать полисы ОСАГО без диагностических карт техосмотра автомобилей. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, которая прошла онлайн.

«В том, что касается деятельности страховых компаний, Банк России рекомендует заключать договоры ОСАГО в отсутствие диагностических карт», — заявила она.

Глава ЦБ отметила, что после того, как ограничения, введенные из-за пандемии, будут сняты, автомобилистам все же придется в течение месяца предоставить диагностические карты страховщикам.

Раньше для покупки страховки водители должны были отвезти свой автомобиль на станцию техосмотра и получить специальный документ о том, что их транспортное средство исправно. На прошлой неделе в Госдуме приняли решение упростить процедуру получения ОСАГО и отменили прохождение техосмотра для машин, которые были произведены не более четырех лет назад.