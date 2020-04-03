В Москве двух генералов МВД арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Басманный суд Москвы арестовал двух заместителей руководителя следственного департамента МВД генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также их подчиненного, следователя по особо важным делам полковника Александра Брянцева.

Как сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда, мера пресечения будет действовать до 1 июня. Всех троих накануне задержали оперативники управления «М» ФСБ и следователи Следственного комитета. У них на работе и дома прошли обыски.

По версии СК, следственный департамент МВД необоснованно забрал в производство из столичной полиции уголовное дело в отношении девелопера Альберта Худояна, который обвиняется в незаконном приобретении трех участков на Ленинградском проспекте. После этого предпринимателя освободили из СИЗО, а с его спорных участков сняли арест.

Александр Бирюков на заседании 3 апреля. Фото предоставлено пресс-службой суда

По данным источников «Новой газеты», после перевода Худояна под домашний арест его уголовное дело могло быть вовсе прекращено, однако на продолжении следствия и задержании генералов МВД настоял высокопоставленный чекист, фигурировавший в расследовании спецкора «Медузы» Ивана Голунова, после которого в отношении журналиста была устроена провокация с подбросом наркотиков.