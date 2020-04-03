В Ростовской области храмы раздадут прихожанам пропуска для посещения служб во время самоизоляции

Храмы Ростовской области не будут закрываться из-за коронавируса. Прихожанам оформят спецпропуска, которые позволят им добраться до места службы без проблем с законом, — сейчас их списки формируются.

«Было совещание на самом высоком уровне, принято решение храмы для молитвы не закрывать, — рассказал пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский в эфире радио "Комсомольская правда". — Священники являются такими же участникам процессов [поддержки населения], как и представители Росгвардии или медики. У нас много людей приходят за помощью, просят выехать на дом, причастить, исповедовать <..>

Если мы закроем храмы, мы ввергнем народ в пучину депрессии».

В Ростовской области, где выявили девять заражений COVID-19, режим всеобщей самоизоляции был введен губернатором Василием Голубевым с 31 марта. Власти региона сообщали о том, что за нарушение самоизоляции уже были составлены протоколы на нескольких водителей и рыбаков.

Ранее руководство РПЦ неоднократно отказывалось прекращать массовые богослужения из-за пандемии коронавируса. Для профилактики распространения заболевания там с середины марта стали использовать одноразовые ватные палочки при помазании елеем и одноразовые стаканчики для запивки.

Начиная с 28 марта на время «нерабочей недели» храмы предписал закрыть губернатор Петербурга Александр Беглов, однако священнослужители по началу отказались: по их словам, на это они пойдут только в случае объявления режима чрезвычайной ситуации. Впоследствии они согласились и стали транслировать богослужения в крупнейших храмах города в соцсетях.