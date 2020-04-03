В Сербию из России вылетел первый из 11 самолетов с врачами и оборудованием для борьбы с COVID-19

Россия одиннадцатью военными рейсами доставит в Сербию специалистов, оборудование и технику для борьбы с коронавирусом. Первый самолет Ил-76 уже вылетел из подмосковного аэродрома «Чкаловский», рассказали «Новой газете» в пресс-службе Минобороны.

В Белград доставят 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники. Всего в Сербии на данный момент заражения подтвердились почти у 1200 человек, 31 из них умер.

🔹 За Србију је полетео први од 11 авиона Ваздушно-космичких снага Русије који ће допремити напредну групу војних лекара, стручњака у области вирусологије и епидемиологије, као и савремену опрему за епидемиолошку дијагностику и спровођење дезинфекције.#Русија #Србија #covid19 pic.twitter.com/V1nhQgTBSX — Russia in Serbia (@AmbasadaRusije) April 3, 2020

Об отправке гуманитарной помощи президенты двух стран Владимир Путин и Александр Вучич договорились накануне в ходе телефонного разговора. Ранее Россия отправляла медоборудование и средства защиты в Китай, Италию и США. По данным «Коммерсанта», подобные запросы по дипломатическим каналам России направили все страны СНГ, кроме Украины и Туркмении, — в том числе и Беларусь, где ранее критиковали Россию за закрытие границ в рамках борьбы с коронавирусом.

Источники итальянской La Stampa в правительстве страны ранее называли российские самолеты с помощью «практически бесполезными». По их мнению, Россия решила помочь Италии, преследуя свои политические и дипломатические интересы. В МИДе отвечали на это, что помощь «не имеет никакой увязки с политической повесткой»; в Минобороны назвали статью «низкопробным русофобским фейком».