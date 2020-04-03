Власти Москвы создали базу с фотографиями для мониторинга заболевших COVID-19

В Москве создана система мониторинга заразившихся коронавирусом для контроля за их перемещениями и контактами. Об этом рассказал спикер Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире «Первого канала».

«Камеры, которые установлены на каждом подъезде в городе, будут отслеживать, чтобы зараженные люди не выходили на улицу. Поэтому при подписании обязательства нахождения дома человек фотографируется, эта фотография размещается в базе, и, если он выходит на улицу, камера видит его лицо, сразу сравнивает с этой базой. Если он вышел — пошел сигнал. […] Человек нарушил режим, нарушил СанПиН, и он будет отвезен в обсерваторий», — пояснил он.

Спикер Мосгордумы также прокомментировал и другие предписания московских властей. Так, Шапошников заявил, что передвигаться по городу на автомобиле будет разрешено только по одному, за исключением тех случаев, когда поездку совершают люди, которые живут вместе. Он объяснил это тем, что в этом случае дистанция между водителем и пассажирами будет менее 1,5 метра, которые необходимо соблюдать для профилактики заражения СOVID-19. При этом спикер уверяет, что «доехать от дома до дачи москвичам никто мешать не будет».

Шапошников также уточнил, что нарушением в том числе будет считаться сбор на улице компании из трех человек и более. Он добавил, что полиция начнет составлять протоколы на нарушителей после подписания соглашения между мэрией и МВД.

При этом, по словам зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова, на троих нарушителей режима изоляции, которые по согласованию с медиками лечились от коронавируса дома, уже составили протоколы. Венедиктов подчеркнул, что речь о тех людях, которые были проинформированы о том, что они должны соблюдать карантин до полного выздоровления.

На сегодняшний день общее число заболевших в Москве составляет 2923 человека, из них 448 случаев заражения были зарегистрированы за последние сутки. Для профилактики распространения коронавируса столичные власти объявили в городе режим всеобщей самоизоляции, а за его несоблюдение ввели штраф в 4 тысячи рублей. За повторное нарушение москвичи рискуют потерять уже 5 тысяч рублей.