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Новосибирская область предписала приезжающим из Москвы и Петербурга две недели не выходить из дома

Политика

 

Правительство Новосибирской области, где в больницах остаются восемь пациентов с подтвержденным COVID-19, ввело 14-дневную домашнюю самоизоляцию для всех, кто приезжает в регион из Москвы и Санкт-Петербурга. 

«Эти меры необходимы в связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусу в данных субъектах»,  — заявили в областном оперативном штабе. На Москву и Подмосковье приходятся больше 3 тысяч из 4 тысяч заражений по стране на данный момент, на Санкт-Петерубрг — 156.

«За прибывшими будет установлено медицинское наблюдение по тому же протоколу, что и для прибывших из-за рубежа. Тест на коронавирусную инфекцию у них возьмут на десятый день после прибытия», — добавили в штабе.

Накануне президент Владимир Путин объявил в своем видеообращении о том, что регионы сами должны принимать решения о том, какой режим будет действовать на их территории до конца апреля. После этого Чечня ввела комендантский час и обещала вскоре закрыть границы на въезд и выезд, Челябинская область запретила въезд для автомобилей из других регионов, а Забайкалье остановило розничную продажу алкоголя.

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