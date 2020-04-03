ФСБ отчиталась о предотвращении терактов в ХМАО и Ставропольском крае

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали членов террористических группировок в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщила пресс-службе ФСБ.

На Ставрополье сотрудники спецслужбы задержали представителей запрещенной международной террористической организации «Исламское государство». По данным ФСБ, в законспирированную ячейку входили местный житель и выходец из Дагестана, которые планировали серию терактов и нападений на полицейских. Когда их задерживали, один из боевиков пытался обороняться, его застрелили силовики.

В Ханты-Мансийском автономном округе ФСБ обнаружила троих предполагаемых террористов в городе Лянтор. По данным силовиков, они входили в состав группы «Имарат Кавказ», которая также признана в России международной террористической организацией и запрещена. В спецслужбе считают, что они готовили теракт в одном из торговых центров города.

У членов обоих группировок были изъяты оружие, боеприпасы, самодельные бомбы и запрещенная литература. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.