Центризбирком одобрил перенос голосования по почти ста назначенным избирательным кампаниям

Члены Избиркома приняли решение отложить выборы в регионах из-за вспышки коронавируса. По словам его председателя Эллы Памфиловой, это затронет 94 голосования, которые должны были состояться с 5 апреля по 21 июня, а также выборы, которые планировали назначить в ближайшее время.

Новые даты голосования районные избиркомы будут выбирать при согласовании с комиссией субъекта, отметила Памфилова (трансляция велась на сайте ЦИК). Какие именно кампании перенесены, она не уточнила. Так, например, на 26 апреля планировались довыборы в парламент Пермского края, а на 7 июня – довыборы в петербургский ЗакС.

Заседание проходило по видеосвязи. В зале присутствовала только Элла Памфилова. Фото: скриншот трансляции

1 апреля Путин подписал законопроект, позволяющий правительству вводить режим ЧС. В нем также были положения о том, что региональная избирательная комиссия может обратиться к Центризбиркому с просьбой перенести выборы, если в регионе объявлены чрезвычайное положение или режим повышенной готовности (последний действует во всех российских регионах).