Минздрав Коми признал два случая смерти от коронавируса. Ранее летальность от COVID-19 в республике скрывалась

Минздрав Коми официально подтвердил два случая смерти от коронавируса. На сайте правительства республики сообщается о гибели 61-летней жительницы Сыктывкара и 71-летней пациентки Княжпогостской райбольнцы. Ранее ведомство отказывалось комментировать сообщения СМИ о летальности пациентов с COVID-19. При этом в сообщении не упоминается, когда именно умерли заразившиеся.

По данным «Новой газеты», одна из упомянутых женщин — скончавшаяся 31 марта сестра-хозяйка Эжвинской больницы Татьяна Аванесян. В распоряжении «Новой» имеются документы, подтверждающие то, что причиной ее смерти стала пневмония на фоне подтвержденного коронавируса.

Напомним, очаг распространения инфекции в Коми — Эжвинская больница (Сыктывкар), там зарегистрировано 55 случаев заболевания. 56-й случай — завозной. Княжпогостский район в статистике Роспотребнадзора отсутствует, из чего можно понять: пациентка, скончавшаяся там, с большой вероятностью могла также заразиться в Эжвинской больнице.

После того, как СК начал проверку по факту массового инфицирования людей в лечебном учреждении, губернатор Коми Сергей Гапликов подал в отставку, главой республики 2 апреля назначен бывший руководитель ФМБА России Владимир Уйба.