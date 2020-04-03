В уральском Полевском задержали начальника управления культуры Максима Незлобина. Он брат экс-резидента Comedy Club Александра Незлобина
Иван Жилинспецкор
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Сотрудники Следственного комитета провели обыск в администрации города Полевской Свердловской области и задержали начальника управления культуры Максима Незлобина. Чиновник является братом известного артиста Александра Незлобина, экс-резидента Comedy Club.
«Информацию о задержании подтверждаем. Однако в каком статусе он находится и в связи с чем его задержали — нам неизвестно», — заявили «Новой газете» в администрации города.
В Следственном комитете задержание чиновника пока не комментируют. По информации городского портала «Полевской 24», причиной задержания могут быть финансовые нарушения, выявленные в Центре культуры и народного творчества, а также в клубе досуга «Феникс».
Теги:comedy club, задержания, свердловская область, урал
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