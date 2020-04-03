РЖД отменила 53 поезда дальнего следования из-за пандемии

Компания «Российские железные дороги» отменила 53 поезда дальнего следования из-за снижения пассажиропотока на фоне пандемии. Об этом сообщает пресс-службе.

Изменения в том числе коснутся и скоростных поездов «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, их число также уменьшится. Сократят поезда лишь в том случае, если на маршруте есть дублирующие рейсы. Пассажиры, которые уже купили билеты, могут поехать на другом поезде, либо вернуть деньги за билет.

Отмененные поезда перестанут курсировать с 7 апреля. В компании отметили, что число рейсов пришлось уменьшить из-за того, что пассажиры не могут заранее спланировать свое путешествие из-за нестабильной ситуации с распространением коронавируса. Поэтому спрос на билеты значительно снизился.

Так, в период с 21 марта с российских вокзалов отправилось менее 50% пассажиров, чем в прошлом году. В пять раз возросло и число возвратов билетов в кассы: в основном, сдают билеты люди, планировавшие поездки в апреле и мае. По сравнению с весной 2019 года, число проданных билетов на апрель и май упало более чем на 60% и 40% соответственно.