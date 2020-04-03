ФСБ задержала вице-губернатора Кировской области по делу о взятках на лесозаготовках

Сотрудники ФСБ в ночь на 3 апреля задержали вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко по делу о взятках, сообщили со ссылкой на источники региональные издания Newsler и «Бизнес новости». Вместе с ним задержали и министра лесного хозяйства области Алексея Шургина, добавляют ПАСМИ и Lenta.ru.

Следственные действия, как уточняют СМИ, были связаны с делом директора «Кировгослесхоз» Андрея Туева, которого арестовали в январе по обвинению в получении более 4 миллионов рублей от бизнесменов за заключение договоров купли-продажи древесины.

Newsler со ссылкой на источники в МВД сообщал ранее, что главный лесничий области Туев якобы объяснял предпринимателям размер взяток тем, что ему «приходится делиться деньгами с теми, кто наверху». И Туев, и Шургин, как отмечало издание, перешли в область из Марий Эл (Шургин так же возглавлял там Минлес, а Туев был его заместителем).