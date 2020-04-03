Челябинские силовики задержали замминистра строительства региона

Сотрудники полиции, ФСБ и Следственного комитета провели сегодня обыски в министерстве строительства Челябинской области. По результатам оперативных мероприятий была задержана заместитель министра Татьяна Антонова. Ее подозревают в преступлении коррупционной направленности.

По информации Znak.com, задержание Антоновой может быть связано с уголовным делом о хищении более 4 млн рублей при строительстве биатлонного центра в Златоусте. По этому делу ранее был заключен под стражу совладелец подрядной организации Михаил Азаматов. Официального подтверждения информации о связи Антоновой с этим уголовным делом нет, в силовых ведомствах причины ее задержания пока не раскрывают.

Между тем, в правительстве Челябинской области «Новой газете» сообщили, что губернатор был заранее предупрежден о задержании заместителя министра строительства и лично распорядился оказывать следствию содействие. «Тесное взаимодействие с правоохранительными органами по противодействию проявлениям коррупции в регионе будет продолжено», — заявили в правительстве.