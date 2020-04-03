В России зарегистрировали 601 новый случай коронавируса. Общее число заболевших превысило 4 тысячи

В России за сутки зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Таким образом, общее число случаев заболевания достигло 4 149. Большинство зараженных за последние сутки выявили в Москве — 448. При этом российские медики уже вылечили 281 пациента. Жертвами COVID-19 в стране стали 34 человека.

Больше десятка заболевших также появились в Подмосковье (+34), Краснодарском крае (+17) и в Пензенской области (+11). На сегодняшний день случаи заражения зарегистрированы в 78 регионах.

Во всем мире новым типом коронавируса заболели более миллиона человек. Лидируют по статистике заболеваемости США, где зафиксировано более 245 тысяч случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в мире превысило 53 тысячи. Выздоровели почти 212 тысяч пациентов.