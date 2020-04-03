Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров и закрытие пунктов выдачи в регионах

Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на проблемы, с которыми столкнулись при работе в регионах в условиях режима повышенной готовности и самоизоляции. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (объединяет Wildberries, «Ситилинк», «М.Видео», Ozon и др.).

За последние дни АКИТ известно как минимум о двух тысячах случаев, когда «создавались помехи работе курьеров и поставщиков». По оценкам ассоциации, проблем почти нет только в Москве и Подмосковье, Новгородской области и на Чукотке. Президент АКИТ Артем Соколов объясняет, что регионы по-разному интерпретируют распоряжение правительства от 27 марта, разрешающее работу дистанционной торговли.

Собеседники «Коммерсанта» рассказали о случаях задержания или остановки курьеров в некоторых субъектах. По словам работника одного из крупных онлайн-магазинов, на границах регионов останавливают грузовики поставщиков, если они везут непродовольственные товары, хотя онлайн-ритейлерам разрешено продолжать торговлю этой категории. Предприниматели также сообщили о принудительном закрытии пунктов выдачи заказов в регионах.

В Национальной ассоциации дистанционной торговли сказали, что случаи задержания курьеров, закрытия ПВЗ и остановки поставщиков сейчас они решаются Минпромторгом в ручном режиме — через звонки в региональные департаменты торговли. В пресс-службе Wildberries рассказали, что в некоторых субъектах проблемы с попытками закрытия ПВЗ удалось решить после разъяснений представителей компаний.

АКИТ считает необходимым вынести вопрос на уровень правительства. Предприниматели призывают утвердить единую форму пропуска для курьеров и поставщиков, а также понятную процедуру его получения. По мнению Соколова, важно еще раз дать разъяснение регионам о том, что онлайн-торговля разрешена, в том числе непродовольственными товарами и не только из списка первой необходимости.

С конца марта в Москве и других регионах страны из-за распространения коронавируса действует режим повышенной готовности и всеобщей самоизоляции. Ограничения предполагают запрет на физическую торговлю товарами не из списка первой необходимости.