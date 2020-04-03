Власти Китая объявили 4 апреля днем траура по умершим от коронавируса

Госсовет Китая объявил 4 апреля национальный траур по умершим от коронавируса нового типа, сообщают газета «Жэньминь жибао» и агентство «Синьхуа». Все развлекательные мероприятия отменят, а на зданиях китайских и иностранных посольств приспустят флаги.

В 10:00 (05:00 мск) также пройдет трехминутное молчание в знак скорби о погибших, а по всей стране будут звучать гудки автомобилей, поездов, кораблей и сигнализация противовоздушной обороны.

Первые заражения новым вирусом 2019-nCOV были обнаружены в мегаполисе Ухань центральной провинции Хубее еще в декабре, а вспышка заболевания пришлась на январь-февраль. Всего там погибли 3322 человека — в четыре раза меньше, чем к настоящему времени в Италии, и в три раза меньше, чем в Испании.

После достижения отметки в 80 тысяч инфицированных в начале марта рост остановился, и власти Китая на прошлой неделе объявили об остановке эпидемии. К настоящему моменту более 76 тысяч человек уже выздоровели.

За последний месяц там выявили около тысячи новых случаев: абсолютное большинство из них были завозными. Накануне число заражений по всему миру перевалило за миллион: лидером с почти 250 тысячами случаев являются США.