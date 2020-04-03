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ФСБ предложила убрать из интернета информацию о зарубежных поездках руководства

Общество

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ФСБ предлагает убрать из интернета «избыточную информацию» о своей деятельности, в частности, данные о международных поездках руководства. Проект соответствующего указа президента опубликован на портале проектов нормативных актов.

Ведомство хочет перестать выкладывать в сеть «информацию, размещение которой в открытом доступе не отвечает специфике деятельности органов Федеральной службы безопасности». ФСБ предлагает не публиковать сведения о своей международной деятельности, о визитах и поездках руководства, задачах и функциях территориальных органов, а также об итогах проводимых ведомством мероприятий.

При этом указ не коснется данных о работе ФСБ, размещение которых в интернете для ведомства обязательно. К такой информации относятся сведения о задачах и функциях ведомства, список его территориальных органов, тексты заявлений и официальных выступлений руководства. Не удалят из открытого доступа также порядок поступления россиян на госслужбу в ФСБ и порядок приема в подведомственные образовательные организации.

Теги:
kb, интернет, фсб
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