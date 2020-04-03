Доставленные из России в Штаты аппараты ИВЛ произвела компания под санкциями

Аппараты ИВЛ, доставленные накануне военным бортом из России в Нью-Йорк, были произведены предприятием, входящим в «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), который в свою очередь с лета 2014 года находится под американскими санкциями. На это обратил внимание исследователь из Королевского колледжа Лондона Роберт Ли.

Among the supplies delivered by the An-124-100 are Aventa-M ventilators produced by the Ural Instrument Engineering Plant (UPZ). 9/https://t.co/BhVjLhFSOK pic.twitter.com/Hl9KGEP1IE — Rob Lee (@RALee85) April 1, 2020

По этой причине администрация президента США могла нарушить собственные санкции, допустил в разговоре с РБК советник санкционного управления Минфина США. Управление должно было выпустить внутреннюю специальную лицензию на сделку, связанную с подсанкционным лицом, однако было ли это сделано, пока не сообщалось.

Хотя в Кремле называли отправку грузов «помощью гуманитарного характера», в МИДе впоследствии уточняли, что США оплатили половину их стоимости. Вторую половину оплатил Российский фонд прямых инвестиций, который также находится под санкциями, но уже секторальными — поставки от их имени в США не запрещены (такие ввели в отношении всех «дочек» ВЭБа в 2015 году).

Источник РБК в «Ростехе», куда в свою очередь входит КРЭТ, предположил, что ни США, ни РФПИ не закупали медицинское оборудование напрямую: в день предприятие производит только около 10 аппаратов ИВЛ, и такую партию не смогли бы экстренно произвести. В КРЭТ в свою очередь заявили РБК, что поставляют аппараты только государству. Вероятно, их купили у дилеров со складов, однако ранее The Moscow Times сообщал о больших очередях на аппараты у всех российских оптовиков.

О поставке грузов президенты двух стран договорились в ходе телефонного разговора 30 марта. Американский президент Дональд Трамп называл это решение «очень милым». Ранее в марте, выступая по видеосвязи на саммите G20, президент Владимир Путин предлагал ввести мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости и на финансовые транзакции для их закупок, чтобы «вычистить эти вопросы от политической шелухи».