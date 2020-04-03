В Приморском крае скончался первый пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался первый пациент с коронавирусом, сообщил в своем инстаграме губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь. Он находился на лечении с 23 марта с пневмонией. К сожалению, болезнь оказалась сильнее», — сказал он и выразил соболезнования близким погибшего.

В региональном правительстве уточнили, что пациенту было 52 года. У мужчины, помимо коронавируса, была подтверждена двусторонняя пневмония. С момента поступления в краевую клиническую больницу 29 марта он находился в палате интенсивной терапии. Все это время пациента наблюдал врач реаниматолог.

В Приморье, по последним данным, зарегистрировано семь случаев заболевания коронавирусом. Двоих пациентов уже выписали из больницы. С 31 марта в регионе действует режим полной самоизоляции. Всех прибывающих в Приморских край пассажиров иностранных рейсов отправляют на двухнедельное наблюдение в обсерваторы.