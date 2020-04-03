Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

петиция

Освободите из-под стражи обвиняемых в ненасильственных преступлениях во время пандемии

В Приморском крае скончался первый пациент с коронавирусом

Общество

 

Во Владивостоке скончался первый пациент с коронавирусом, сообщил в своем инстаграме губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь. Он находился на лечении с 23 марта с пневмонией. К сожалению, болезнь оказалась сильнее», — сказал он и выразил соболезнования близким погибшего.

В региональном правительстве уточнили, что пациенту было 52 года. У мужчины, помимо коронавируса, была подтверждена двусторонняя пневмония. С момента поступления в краевую клиническую больницу 29 марта он находился в палате интенсивной терапии. Все это время пациента наблюдал врач реаниматолог.

В Приморье, по последним данным, зарегистрировано семь случаев заболевания коронавирусом. Двоих пациентов уже выписали из больницы. С 31 марта в регионе действует режим полной самоизоляции. Всех прибывающих в Приморских край пассажиров иностранных рейсов отправляют на двухнедельное наблюдение в обсерваторы.

Теги:
kb, приморье, коронавирус
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera