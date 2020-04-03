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Заражено — 1015545 (в РФ — 3548), смертей — 53198. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом

На Ямале закрыли въезд и выезд в поселок, где коронавирусом заразились 12 человек

Общество

 

Власти Ямало-Ненецкого округа закрыли въезд и выезд в поселок городского типа Пангоды, расположенный на севере региона у Обской губы. На него приходятся все 12 случаев заражения коронавирусом в субъекте, рассказали в оперативном штабе.

Накануне диагноз подтвердился у двух живших в поселке сотрудников дочки «Газпрома», работавших в Медвежинском газопромысловом управлении, а сегодня подтвердились подозрения в отношении 10 их знакомых. Всех их госпитализировали в инфекционное отделение центральной районной больницы Надыма.

«Начиная с 23:00 2 апреля всем проживающим в населенном пункте, за рядом исключений, запрещено покидать дома, — заявили в оперштабе. —Въезд на территорию поселка и выезд из него разрешены только транзитному транспорту и спецтранспорту экстренных служб, а также транспорту со спецпропусками».

Теги:
карантин, ямало-ненецкий округ, коронавирус, va
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