Что произошло за ночь 3 апреля. Коротко
«Новая газета»редакция
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- В Чечне ввели комендантский час. Глава республики Рамзан Кадыров запретил ее жителям выходить из дома с 8 вечера и до 8 утра из-за распространения коронавируса.
- Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку из-за перехода на новую должность. Он стал третьим главой региона за сутки, объявившим о своем уходе.
- В Китае 4 апреля объявили днем траура по умершим из-за коронавируса. В этот день в стране приспустят все флаги и отменят развлекательные мерооприятия. Утром будет объявлено трехминутное молчание, в знак скорби также будут звучать сирены, гудки автомобилей, поездов и кораблей. Общее число жертв по всему миру превышает 53 тысячи.
- Московская полиция будет останавливать автомобили и уточнять цель поездки, рассказали в столичном оперштабе. Поехать в другой район на своей машине или такси можно только в случае серьезной необходимости.
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Правительство выделит деньги на квартиры для 221 ветерана Великой Отечественной войны. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, документ с соответствующим предложением уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. О какой именно сумме идет речь, он не уточнил.
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Теги:kb, губернаторы, отставка, чечня, коронавирус, траур, китай
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