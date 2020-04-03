В Чечне из-за коронавируса ввели комендантский час

Власти Чечни запретили жителям республики покидать дома с 20:00 по 8:00. Меры начнут действовать уже с 3 апреля, объявил в соцсетях ее глава Рамзан Кадыров.

Для сотрудников ряда организаций и служб будут действовать исключения, однако их список ни в сообщении Кадырова, ни на сайте правительства республики не приводится.

«Обуздать коронавирус половинчатыми мерами невозможно», — объяснил Кадыров свое решение. До этого он рассказал о том, что с 5 апреля Чечня полностью закроет въезд и выезд из республики: исключения будут действовать на поставки еды и медицинских товаров, в экстренных случаях жителям нужно будет запрашивать разрешение у властей.

Мы двигаемся к разрыву цепочки передачи коронавируса. С пятого апреля закрываем республику для въезда транспорта и граждан.

С третьего апреля вводим полный запрет на передвижение транспорта и пешеходов в городах и сёлах с 20:00 до 8:00. Для победы над COVID-19 нужны жесткие меры. — Рамзан Кадыров (@RKadyrov) April 2, 2020

С 29 марта, когда в Чечне выявили первый случай заражения коронавирусом, в регионе действует жесткий карантин. Как отмечала «Новая газета», на дорогах там дежурят полицейские с полипропиленовыми трубами, отлавливающие людей без медицинских масок. К настоящему моменту там выявили 10 заражений, накануне в Грозном скончалась первая пациентка.

Президент Владимир Путин 2 апреля в видеообращении объявил о том, что по всей стране продлят до конца месяца особые меры, действовавшие с 28 марта. Он также предоставил главам субъектов дополнительные полномочия, чтобы регионы сами могли принимать решения о том, какой режим будет действовать на их территории.