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Европарламент отдал часть своих зданий и автомобилей для ухода за больными коронавирусом

Политика

Александр МинеевСоб. корр. в Брюсселе

 

Европарламент выделил часть своих зданий и автомобилей для ухода за больными коронавирусом. Об этом в видеообращении рассказал председатель представительной ассамблеи ЕС Давид Сассоли.

«Европа реагирует и показывает силу наших совместных действий, — заявил он. — Будет сделано гораздо больше, особенно если мы все вместе будем бороться против этого вируса».

«Как парламент мы хотели бы внести свой вклад и показать небольшой пример, поэтому предоставили брюссельским властям часть нашего здания для ухода за пациентами, а также парк из 100 автомобилей. Мы готовы сделать то же самое с нашими офисами в Люксембурге и Страсбурге, если власти там в этом нуждаются», — допустил политик.

Сассоли также сообщил о принятом решении провести внеочередное пленарное заседание Европарламента 16 и 17 апреля, чтобы проголосовать за новые меры Еврокомиссии по преодолению кризиса COVID-19.

Теги:
коронавирус, европарламент, va
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