Европарламент отдал часть своих зданий и автомобилей для ухода за больными коронавирусом

Европарламент выделил часть своих зданий и автомобилей для ухода за больными коронавирусом. Об этом в видеообращении рассказал председатель представительной ассамблеи ЕС Давид Сассоли.

«Европа реагирует и показывает силу наших совместных действий, — заявил он. — Будет сделано гораздо больше, особенно если мы все вместе будем бороться против этого вируса».

«Как парламент мы хотели бы внести свой вклад и показать небольшой пример, поэтому предоставили брюссельским властям часть нашего здания для ухода за пациентами, а также парк из 100 автомобилей. Мы готовы сделать то же самое с нашими офисами в Люксембурге и Страсбурге, если власти там в этом нуждаются», — допустил политик.

Our message is clear: democracy continues to function. The @Europarl_EN will hold an extraordinary plenary session on 16-17 April, to vote remotely on the new measures to tackle #COVID19. Let's fight this emergency with solidarity and democracy. https://t.co/dIckkD6gKP pic.twitter.com/qmGGpxug4n — David Sassoli (@EP_President) April 2, 2020

Сассоли также сообщил о принятом решении провести внеочередное пленарное заседание Европарламента 16 и 17 апреля, чтобы проголосовать за новые меры Еврокомиссии по преодолению кризиса COVID-19.