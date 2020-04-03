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Губернатор Камчатки подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.
Он рассказал, что решил уйти в отставку по собственному желанию, так как переходит на новую должность, пишет РИА Новости.
Илюхин занимал должность губернатора Камчатки с 2011 года. Он дольше всех пребывал на этом посту после объединения Камчатской области и Корякского автономного округа.
Об уходе со своих должностей 2 апреля заявили главы Коми Сергей Гапликов и Архангельской области Игорь Орлов. Врио губернатора последней стал Александр Цыбульский, до этого он был главой Ненецкого автономного округа. Коми же возглавил Владимир Уйба — бывший руководитель Федерального медико-биологического агентства.
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