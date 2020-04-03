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Главу «Альянса врачей» задержали в Новгородской области, куда члены профсоюза привезли средства индивидуальной защиты для медиков

Общество

 

В городе Окуловка Новгородской области задержали главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву, куда она вместе с членами профсоюза приехала, чтобы передать местным медикам средства индивидуальной защиты от коронавируса. Об этом сообщается в твиттере организации.

Членов профсоюза задерживали еще днем на въезде в Окуловку. Вечером их отпустили, составив протоколы о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ст. 20.6.1 КоАП).

После этого полицейские сказали, что «что-то не так написали в протоколах» и жестко задержали Васильеву во второй раз. Ее увезли в ОВД, куда отказываются пускать адвоката главы профсоюза. Сейчас Васильева не выходит на связь.

В «Альянсе врачей» заявляют, что при задержании силовики силой пытались затащить Васильеву в отдел полиции, в результате чего она потеряла сознания. «Возможно, ее удушил один из сотрудников в штатском», — говорится в посте.

Теги:
kb, задержания, альянс врачей
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