Жители Москвы подали к Собянину коллективный иск из-за введения режима самоизоляции

Жители Москвы подали к мэру Сергею Собянину коллективный иск о незаконности введения режима самоизоляции в столице. Об этом «Новой газете» сообщил один из 20 истцов, муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович.

«Цель иска — заставить как минимум московского градоначальника брать ответственность за тех граждан, которые живут в Москве. Мы оспариваем пункт его указа, в котором он ограничивает конституционное право граждан на передвижение. Такими полномочиями мэр не обладает», — уверен Шендерович.

По мнению истцов, при распространении опасного заболевания, безусловно, необходимы серьезные меры, однако они должны быть целесообразными, релевантными и конституционными. «Собянин фактически посадил москвичей под домашний арест, пригрозив им штрафами. При этом внешнее сообщение в Москве никак не закрыто. Не закрыты стройки, продолжаются крестные ходы, в которых участвуют десятки человек. Эти полумеры не приведут к должному результату», — считает Шендерович.

По словам мундепа, судиться с мэром готовы в целом более 200 человек, которые за два дня подписали форму с персональными данными. Однако инициаторы иска решили внести в документ только 20 человек (минимальное нормативное требование закона, по которому коллективный иск могут принять), так как были не готовы собирать такое количество живых подписей и подвергать риску людей на фоне действующего режима самоизоляции.

Ранее иск к правительству Москвы из-за введенных мер подали адвокат Мансур Гильманов и активист Дмитрий Кисиев, сообщает «Мбх медиа». Они настаивают, что ограничить право на свободу передвижения граждан можно только при введении карантина по решению главных государственных санитарных врачей, либо при введении чрезвычайного или военного положения.