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Заражено — 1001069 (в РФ — 3548), смертей — 51378. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом

Число зараженных коронавирусом во всем мире достигло миллиона

Общество

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Во всем мире новым типом коронавируса заболели более миллиона человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением инфекции.

Лидируют по статистике заболеваемости США, где зафиксировано более 234 тысяч случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в мире превысило 51 тысячу. При этом медикам удалось вылечить более 208,5 тысяч пациентов.

Больше всего случаев смерти от коронавируса зафиксировано в Италии — почти 14 тысяч, далее идет Испания, где погибли более десяти тысяч человек. Во Франции коронавирус унес жизни 4,5 тысяч человек.

В России, по данным на 2 апреля, выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания COVID-19. Число умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом в стране достигло 31, еще 235 человек уже выздоровели.

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Теги:
kb, коронавирус
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