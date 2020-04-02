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Заражено — 1001069 (в РФ — 3548), смертей — 51378. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
В Москве от коронавируса скончался 39-летний пациент
В Москве от коронавируса умер 39-летний мужчина, сообщает столичный оперативный штаб.
Помимо COVID-19, у пациента была диагностирована двусторонняя пневмония. Мужчина находился на искусственной вентиляции легких. У него была тахикардия, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний, уточняют в штабе.
Таким образом, число умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом в Москве достигло 20. По последним данным, в столице зарегистрировано 2475 случаев заражения, 140 человек уже выздоровели и выписались из больниц. Всего в России выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания COVID-19.
Из-за распространения инфекции московские власти продлили до 1 мая введенные ограничительные меры и режим всеобщей самоизоляции. За его нарушение в столице утвердили штрафы на сумму до 5 тысяч рублей.
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