В Москве от коронавируса скончался 39-летний пациент

В Москве от коронавируса умер 39-летний мужчина, сообщает столичный оперативный штаб.

Помимо COVID-19, у пациента была диагностирована двусторонняя пневмония. Мужчина находился на искусственной вентиляции легких. У него была тахикардия, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний, уточняют в штабе.

Таким образом, число умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом в Москве достигло 20. По последним данным, в столице зарегистрировано 2475 случаев заражения, 140 человек уже выздоровели и выписались из больниц. Всего в России выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания COVID-19.

Из-за распространения инфекции московские власти продлили до 1 мая введенные ограничительные меры и режим всеобщей самоизоляции. За его нарушение в столице утвердили штрафы на сумму до 5 тысяч рублей.