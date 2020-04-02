Общественные организации попросили правительство защитить пострадавших от домашнего насилия в условиях карантина

Девять общественных организаций, помогающих жертвам домашнего насилия, попросили премьер-министра Михаила Мишустина и глав регионов срочно принять экстренные меры для защиты пострадавших в условиях карантина по коронавирусу. Об этом «Новой газете» сообщили в правозащитной организации «Зона права».

Правозащитники в своем письме обращают внимание, что с введением режима карантина во всем мире увеличивается количество жалоб от жертв домашнего насилия, такая же ситуация происходит и в России. В то же время полиция приостановила личный прием граждан, и обратиться за помощью пострадавшие теперь могут только по телефону, электронной почте или через почту России.

Авторы обращения в связи с этим призывают правительство и власти регионов обеспечить достаточное количество мест в убежищах или организациях, временно используемых в качестве убежища (например, в гостиницах). Правозащитники просят создать Координационный центр быстрого реагирования на жалобы о насилии со стороны близких, находящихся в совместной изоляции.

Общественные организации также предлагают помочь пострадавшим в получении медицинской, психологической и правовой помощи. Кроме того, они призывают не привлекать к ответственности жертв домашнего насилия, нарушивших карантин.

Письмо подписали «Зона права», Консорциум женских неправительственных объединений, центр «Насилию.нет», центр «Сестры», Центр против насилия в отношении женщин «АННА», проект «Правовая инициатива», женский кризисный центр «Китеж», Сеть взаимопомощи «ТыНеОдна», а также РОО «Кризисный центр для женщин».