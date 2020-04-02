онлайн
Заражено — 963339 (в РФ — 3548), смертей — 49199. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в серии поджогов домов. Жертвами последнего пожара стали восемь человек
Иван Жилинспецкор
Сотрудники полиции и ГИБДД Екатеринбурга сегодня задержали подозреваемого в поджоге дома на улице Омской, 91. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
По словам пресс-секретаря ведомства Валерия Горелых, 28-летний мужчина «был задержан на месте очередного возгорания». По информации «Новой газеты», речь идет о доме № 30 по улице Шефской, где в ночь с 1 на 2 апреля действительно произошел пожар: пострадавших в результате него не было, т.к. барак расселен.
«Инспекторы ДПС передали его сыщикам уголовного розыска, а те, в свою очередь, проанализировав имеющуюся ранее полученную информацию, пришли к мнению, что молодой человек может иметь непосредственное отношение к серии резонансных поджогов жилых домов. Собранные материалы и сам задержанный переданы для дальнейшей работы в региональный Следственный комитет», — сообщил Валерий Горелых.
В СУ СКР по Свердловской области уже заявили, что намерены выйти в суд с ходатайством об избрании для мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. «Мотив преступлений в настоящее время также выясняется», — заявили в СК.
По информации депутата Екатеринбургской городской думы Алексея Вихарева, занимавшегося проблемами горевших бараков, задержанного мужчину зовут Александром. «Поджоги совершал без какой-либо причины, из удовольствия. По всей видимости, пироман», — завил он.
Серия поджогов деревянных бараков в Екатеринбурге началась 8 марта этого года. Всего было совершено восемь поджогов. Жертвами одного из инцидентов стали восемь человек.