В Москве ограничения по коронавирусу продлили до 1 мая. Режим пропусков решили пока не вводить

Власти Москвы продлили ранее введенные ограничения по коронавирусу до 1 мая. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина. Аналогичное решение принял губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам Собянина, опыт первой нерабочей недели показал, что пока нет необходимости вводить режим пропусков для передвижения по городу. «К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима», — уточнил мэр.

В то же время он сказал, что с сегодняшнего дня соблюдение режима самоизоляции заболевшими корнавирусом и их родными в Москве будет «особо контролироваться с помощью современных технологий».

К продлеваемым ограничениям, о которых идет речь, относится, в частности, запрет на посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха. Закрытыми будут оставаться рестораны, спортивные клубы, непродовольственные магазины и так далее. Режим домашней самоизоляции продолжит быть обязательным для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Также сохраняются рекомендации по соблюдению дистанции в транспорте и общественных местах. Срок действия неиспользованных проездных билетов обещают продлить после 1 мая, если в период самоизоляции их владельцы совершили не более шести поездок. «Попросту говоря, живем дальше так, как на этой неделе», — подытожил мэр.

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О продлении режима нерабочих дней до конца апреля ранее объявил президент Владимир Путин. Он предоставил главам субъектов право самим принимать решения о том, какой режим будет действовать на их территории.

В России, по последним данным, зарегистрировано более 3,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, большинство из них приходятся на Москву и Подмосковье. Нарушение режима самоизоляции, согласно подписанному Собяниным закону, теперь может грозить жителям столицы штрафами до 5 тысяч рублей.