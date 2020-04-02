В Забайкалье первыми в стране ввели полный запрет на продажу алкоголя из-за коронавируса

Власти Забайкальского края, где с 31 марта ввели всеобщую самоизоляцию из-за пандемии коронавируса, запретили розничную продажу алкоголя. Такие поправки были внесены в указ о переходе региона в режим «повышенной готовности».

Забайкалье стало первым регионом, где запрет на продажу алкоголя распространили на всю территорию: в Якутии он действует только в крупных городах, в которых ввели режим самоизоляции, а в Туве пока что — только в центре республики Кызыле. Еще в нескольких регионах ограничили время продажи, а в Ленобласти и Кузбассе закрыли специализированные магазины по продаже алкоголя и табака.

Как сообщает «Чита.ру», жители областного центра вечером массово скупали алкоголь: «Сто процентов людей на кассах покупают алкоголь. Часть полок пустые. Берут тележками», — рассказали изданию в одном из супермаркетов.