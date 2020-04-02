Новым губернатором Архангельской области назначили главу Ненецкого автономного округа

Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил на его пост в качестве врио 40-летнего главу Ненецкого автономного округа Александр Цыбульского.

Согласно указу Путина, Цыбульский будет занимать должность до сентябрьских выборов губернатора области (именно тогда истекали полномочия Орлова). Пост главы НАО он, соответственно, покинул.

Обновление Врио главы Ненецкого автономного округа был назначен заместитель Цыбульского на этом посту Юрий Бездудный.

С 1996 по 2005 год он проходил службу в вооруженных силах, а после перешел в правительство: до назначения врио Ненецкого автономного округа в сентябре 2017 года он несколько лет был замминистра экономического развития.

Игорь Орлов возглавлял Архангельскую область больше восьми лет. В 2018 году он поддержал строительство мусорного полигона на станции Шиес, что вызвало масштабную волну протестов в регионе. Весной прошлого года он назвал участников экологических митингов в регионе «шелупонью».