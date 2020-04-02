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Курс доллара опустился ниже 79 рублей, нефть поднялась выше 30 долларов за баррель

Экономика

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Курс доллара опустился ниже 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. По данным на 17:15 мск, курс доллара составляет 78,95 рубля. Курс евро же составляет 85,79 рубля. 

Также растет цена на нефть: стоимость майских фьючерсов на Brent достигала 30 долларов за баррель, в моменте котировки превышали 36 долларов за баррель. 

Рост происходит на фоне заявления Саудовской Аравии, которая призвала к экстренной встрече стран-участниц ОПЕК+ и других стран для соглашения по балансу нефтяного рынка.

Президент США Дональд Трамп после разговора с наследным саудовским принцем, допустил, что сокращение добычи нефти может составить до 15 млн баррелей. По его словам, договоренность удалось достигнуть в ходе телефонного разговора между российским президентом Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом. В Кремле проведение разговора отрицают.

Теги:
em, доллар, рубль
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