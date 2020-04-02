онлайн
Заражено — 963339 (в РФ — 3548), смертей — 49199. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
Курс доллара опустился ниже 79 рублей, нефть поднялась выше 30 долларов за баррель
Курс доллара опустился ниже 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. По данным на 17:15 мск, курс доллара составляет 78,95 рубля. Курс евро же составляет 85,79 рубля.
Также растет цена на нефть: стоимость майских фьючерсов на Brent достигала 30 долларов за баррель, в моменте котировки превышали 36 долларов за баррель.
Рост происходит на фоне заявления Саудовской Аравии, которая призвала к экстренной встрече стран-участниц ОПЕК+ и других стран для соглашения по балансу нефтяного рынка.
Президент США Дональд Трамп после разговора с наследным саудовским принцем, допустил, что сокращение добычи нефти может составить до 15 млн баррелей. По его словам, договоренность удалось достигнуть в ходе телефонного разговора между российским президентом Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом. В Кремле проведение разговора отрицают.