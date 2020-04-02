Глава республики Коми Сергей Гапликов написал заявление об отставке

Глава республики Коми Сергей Гапликов, возглавивший субъект осенью 2015 года, в видеообращении в соцсетях объявил о том, что написал заявление об отставке. Ранее больше 50 человек заразились коронавирусом в сыктывкарской больнице, закрытой из-за этого на двухнедельный карантин.

«Я принял решение сложить с себя полномочия главы республики Коми. Это мое решение. Оно принято после долгих и серьезных размышлений. Я считаю его единственно верным, — сказал Гапликов в обращении. — Так совпало, что момент сложения моих полномочий сопряжен с непростыми временами в нашей жизни. Проводимая нами работа станет реальным подспорьем для последующей борьбы, которое будет проводить новое руководство региона».

Скриншот видеообращения Гапликова

Ранее 2 апреля об отставке объявил губернатор соседнего региона, Архангельской области, Игорь Орлов, находившийся на посту больше восьми лет. Как и у Орлова, у Гапликова были низкие рейтинги поддержки среди жителей регионов; СМИ неоднократно называли обоих претендентами на участие в ротациях губернаторов.