Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

Есть продолжение Новым губернатором Архангельской области назначили главу Ненецкого автономного округа

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, занимавший свой пост уже больше восьми лет, на специальном брифинге объявил об отставке. Видео его выступления опубликовало местное издание 29.ru.

«Для меня при принятии решении, где я буду работать и останусь ли губернатором, определяющим является мнение жителей региона и мнение президента, — заявил он. — По результатам социологических исследований мне понятно, что сегодня мне необходимо обратится к президенту Российской федерации для того, чтобы он принял решение, кто будет готовить нашу область к предстоящим выборам губернатора. На основании этого я написал заявление об отставке».

«Я старался сделать все возможное, чтобы мое родное Поморье развивалось на благо жителей этого региона. Все решения для меня на сегодня уже приняты», — закончил он.

Фото: скриншот трансляции 29.ru

Последний год СМИ неоднократно сообщали о готовящейся отставке Орлова. Так, по данным РБК, в закрытых соцопросах для администрации президента он неоднократно входил в пятерку губернаторов с наиболее низкой оценкой деятельности со стороны населения.

«Новая газета» отмечала, что больше всего на его рейтингах сказывалось негативное отношение жителей к строительству полигона твердых коммунальных отходов на станции Шиес. Весной прошлого года он назвал участников экологических митингов в регионе «шелупонью».