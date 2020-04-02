В Москве задержали двух генералов следственного отдела МВД из-за освобождения бизнесмена из СИЗО

Сотрудники ФСБ пришли с обысками в следственный департамент МВД и задержали двух высокопоставленных генералов, сообщают ТАСС и Интерфакс со ссылкой на источники. Помимо их кабинетов, обыски также прошли у них дома.

Речь идет о заместителях руководителя департамента Александре Красовском и Алесандре Бирюкове, уточняют РБК и «Коммерсант». Задержан также был следователь по особо важным делам полковник Александр Брянцев.

Их подозревают в том, что они необоснованно забрали себе в производство из МВД по Москве уголовное дело застройщика Альберта Худояна, который после этого был освобожден из СИЗО. Владельца строительной компании Optima Development задержали и арестовали в июне прошлого года по делу о незаконном приобретении трех земельных участков на Ленинградском проспекте (ущерб по нему оценивают в 2 млрд рублей).

Пресс-служба МВД и представитель ведомства Ирина Волк на звонки не ответили.

Дело в отношении генералов МВД расследуется по статье о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК), отмечает «Коммерсант». Их защита настаивает, что ранее силовики требовали от Худояна дать показания, что он выбрался из СИЗО за взятки, однако застройщик не стал оговаривать полицейских. Меру пресечения 3 апреля всем троим выберет Басманный суд.