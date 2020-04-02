Путин продлил режим нерабочих дней до конца апреля

Президент России Владимир Путин решил увеличить число нерабочих дней в стране из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом он заявил в своем обращении к нации.

Глава государства объявил, что продляет режим нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработной платы.

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По его словам, режим самоизоляции, который ввели на этой неделе, позволил выиграть время для упреждающих действий и мобилизации органов власти. «Угроза сохраняется, а пик эпидемии в нашей стране еще не пройден», – сказал Путин.

Также президент предоставил главам субъектов дополнительные полномочия, чтобы регионы сами могли принимать решения о том, какой режим будет действовать на их территории.

Ранее с предложением продлить нерабочие дни выступала глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Период инкубации для вируса — 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше», — заверила Попова.

На сегодняшний день в России зафиксировано более 3,5 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. 30 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.