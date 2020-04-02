Собянин ввел штрафы до 5 тысяч рублей для москвичей за нарушение режима самоизоляции

Мэр Москвы подписал законопроект, который введет в столичный КоАП новую статью о нарушении режима самоизоляции. Его внесли в Мосгордуму 31 марта и одобрили уже на следующий день.

Теперь за выход из дома, не предусмотренный исключениями в указе мэра, будут штрафовать на 4 тысячи рублей. Если правонарушение было совершено повторно или «с использованием транспортного средства», сумма штрафа увеличится до 5 тысяч рублей. Само транспортное средство могут поместить на специализированную стоянку.

Пока что в Москве нет ограничений на передвижения на личном транспорте. Автор законопроекта депутат Кирилл Щитов пояснил, что пока положения о штрафе для автомобилистов «будут спящими».

Для юридических лиц, которые не приостановили работу во время режима всеобщей самоизоляции, штраф составит 200-300 тысяч рублей, при повторном нарушении — если кафе, ресторан или другое заведение продолжит работу с посетителями — он составит до 500 тысяч рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на 30-40 тысяч рублей (максимальный штраф в их случае может увеличиться до 50 тысяч).

О разработке схожих штрафов за нарушение режима самоизоляции объявили также в Подмосковье. Мособлдума обсудит проект на заседании 3 апреля. Сумма штрафов пока неизвестна, однако спикер областного парламента заявил, что они будут ориентироваться на Москву.

Для соблюдения режима самоизоляции власти Москвы решили ввести систему пропусков с использованием технологии QR-кодов: на сайте мэра нужно будет ввести адрес фактического проживания и в дальнейшем оставлять там заявку перед выходом из дома. Пока что регламент работы системы не был опубликован, однако в мэрии накануне говорили о готовности к ее применению.

Такую 2 апреля уже ввели в Нижегородской области: через сайт регионального правительства или по номеру 112 жители должны будут оставлять заявки на выход из дома. На поход к врачу, в аптеку или магазин будет даваться по три часа, а выгул животного — час. В Татарстане система пропусков будет действовать по смс: пропуска потребуются только для поездок дальше 100 метров от своего дома.

Независимые московские муниципальные депутаты потребовали от мэра отказаться от использования системы пропусков, поскольку, по их мнению, она приведет к «тотальному контролю за перемещениями граждан». Для надзора за соблюдением режима самоизоляции уже используются городское видеонаблюдение и данные сотовых операторов. «Подобные ограничительные меры недопустимы даже в условиях чрезвычайного положения. Без введения ЧП они тем более избыточны», — заявили мундепы в своем обращении (имеется в распоряжении «Новой»). Вместо этого они предложили ввести в городе карантин и помочь гражданам и малому бизнесу.