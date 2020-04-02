Нижегородская область первой из российских регионов ввела QR-коды для выхода из дома 

Жители Нижегородской области должны будут использовать QR-коды для каждого выхода из дома. О введении новой системы контроля за соблюдением режима всеобщей самоизоляции сообщает пресс-служба регионального правительства.

Скриншот с портала для оформления QR- кодов

Теперь даже для того, чтобы выбросить мусор, сходить в аптеку или погулять с собакой нужно будет загрузить на смартфон QR- код с портала сервиса «Карта жителя Нижегородской области». Те, у кого гаджетов нет, могут позвонить по номеру 112 и там оставить заявку на выход. На поход к врачу, в аптеку или магазин дается по три часа, на выход с животным— час, а на прогулку до мусорного контейнера — 30 минут.

«За несколько минут человек может составить расписание следующего дня, направив все необходимые заявки. Система является универсальной оболочкой или даже экосистемой для формирования модели поведения в период действия ограничений», — считает губернатор области Глеб Никитин.

На сайте нужно указать паспортные данные, причину выхода и рассказать о состоянии своего здоровья. Пользователям предлагают ответить на вопрос, есть ли у них респираторные симптомы заболевания коронавирусной инфекцией. Также необходимо указать, посещал ли житель Нижегородской области страны, где выявлены случаи COVID-19. При положительном ответе на оба эти вопроса заявителю рекомендуют оставаться дома.

Напомним, десятки регионов вслед за Москвой ввели режим всеобщей самоизоляции, который предполагает ограничение на выход из дома. Ранее стало известно о том, что QR-коды для выхода на улицу в исключительных случаях могут ввести и в Москве. В России сейчас зафиксировано более 3,5 тысяч случаев заражения COVID-19, 30 пациентов с коронавирусом скончались.