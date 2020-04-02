В Рязанской области отправили на карантин сотрудника колонии, вышедшего на работу после возвращения из Таиланда

Сотрудник ИК-5 Рязанской области, расположенной в селе Клекотки на границе с Тульской областью, вышел на работу после возвращения из Тайланда, сообщает «РЗН.инфо» со ссылкой на источники.

После ухудшения самочувствия его отправили на карантин, как и всех, кто с ним контактировал, уточнили «Новой газете» в пресс-службе территориального управления ФСИН. В колонии же проведут санитарно-противоэпидемические мероприятия.

По данным «РЗН.инфо», когда мужчина вызвал врача, то не сообщил ему об отдыхе за границей, из-за чего врач обследовал его без средств защиты. Первые пробы сотрудника колонии на коронавирус оказались положительными, утверждает издание.

В пресс-службе УФСИН не стали комментировать их заявления о результатах тестов сотрудника колонии. Там сообщили только, что пробы у него были взяты и что сейчас он «чувствует себя удовлетворительно».

Ранее c середины марта во всех учреждениях ФСИН приостановили длительные и краткосрочные свидания обвиняемых и осужденных с родственниками. Во ФСИН заявили, что они могут общаться через видеотерминалы — по стране их около 500 штук (учреждений же уголовно-исполнительной системы больше тысячи). В СИЗО Москвы в конце марта также запретили пускать адвокатов и делать передачи арестантам.