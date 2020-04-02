Европейские журналисты потребовали адекватных условий для освещения пандемии

Партнеры платформы Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов выразили глубокую озабоченность действиями тех европейских правительств, которые используют пандемию COVID-19 для «наказания независимых и критически настроенных СМИ», а также «введения ограничений на доступ и контроль со стороны СМИ за правительственными решениями и действиями».

«Мы прекрасно осознаем опасность дезинформации и то, как ее используют недобросовестные участники информационного процесса для распространения паники и раскола в обществе. Однако это не оправдывает драконовских полномочий, которые рискуют быть использованы против журналистов», – говорится в заявлении ведущих европейских журналистских организаций.

«Мы обеспокоены также последствиями усиления мер по наблюдению за распространением вируса, – добавляют они. – Неконтролируемый надзор ставит под угрозу право людей на частную жизнь и персональные данные, а также возможность журналистов защищать свои источники. Он также может препятствовать свободе журналистов комментировать проблемы, представляющие общественный интерес, поощряя самоцензуру и подрывая свободу и плюрализм средств массовой информации».

Обращаясь к руководству Совета Европы, куда входит в том числе и Россия, партнеры Платформы призвали его добиваться того, чтобы «защита свободы СМИ, гарантированная Европейской конвенцией о правах человека, становилась политическим приоритетом, особенно в период пандемии COVID-19».

В заявлении отдельно указывается на необходимость поручить Венецианской комиссии – консультативному органу Совета Европы по конституционным вопросам провести «полное юридическое рассмотрение закона Венгрии о чрезвычайном положении», который делает его практически бессрочным.

Документ подписали Ассоциация европейских журналистов (AEJ), Комитет по защите журналистов (CPJ), Европейский центр свободы СМИ (ECPMF), Европейская федерация журналистов (EFJ), Международная федерация журналистов (IFJ), Международный институт прессы (IPI), Репортеры без границ (RSF), Article 19, Free Press Unlimited (FPU), Индекс цензуры.