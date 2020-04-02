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Челябинская область закрыла въезд для автомобилей из других регионов

Общество

Иван Жилинспецкор

 

ГИБДД Челябинской области усилило пропускной режим на границах с другими регионами. Все водители и пассажиры, следующие из других регионов, возвращаются по месту их жительства или постоянного пребывания.

Исключения делаются только для автомобилей, едущих транзитом, или везущих в регион гуманитарные грузы, продукты питания и товары первой необходимости. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на границах Челябинской области сотрудниками Госавтоинспекции проверяется весь поток транспортных средств, движущихся в обоих направлениях. Инспекторами ДПС организовано реверсивное движение путем сужения проезжей части до одной полосы», — сообщили в ведомстве.

В настоящий момент в Челябинской области выявлен 21 случай инфицирования COVID-19.

Теги:
коронавирус, челябинск
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