Минюст предложил распространить меры поддержки бизнеса на адвокатов, нотариусов и НКО

Меры поддержки малого и среднего бизнеса в отдельных отраслях, разрабатываемые правительством из-за вспышки коронавируса, следует распространить на адвокатов, занимающихся частной практикой нотариусов и НКО, считают в министерстве юстиции.

У адвокатов и нотариусов есть особая функция «по обеспечению конституционных гарантий прав граждан на получение квалифицированной юридической помощи», объяснили в Минюсте. НКО же в свою очередь, особенно социально-ориентированные «также нуждаются в поддержке».

Так, на прошлой неделе президент Владимир Путин предложил продлить на полгода для малого и среднего бизнеса сроки уплаты всех налогов, кроме НДС. В правительстве также обсуждают возможное снижение до 15% совокупного размера тарифов их страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.