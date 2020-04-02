Мишустин пообещал выделить полмиллиарда рублей на помощь россиянам, застрявшим за границей

Правительство выделит 500 миллионов рублей для поддержки россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за пандемии. Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мы ведем большую работу по их возвращению на родину, многие из них сейчас оказались в сложном положении из-за распространения коронавируса», — сообщил глава кабмина.

По его словам, деньги в первую очередь пойдут на оплату временного жилья для тех, кто не успел вернуться в Россию. Многие граждане, оказавшиеся за рубежом, столкнулись с финансовыми трудностями при оплате дополнительных дней в гостиницах.

Мишустин заверил, что при необходимости россиянам продлят срок действия загранпаспортов и других документов, на основании которых они находятся за рубежом.

Российские туристы столкнулись с проблемами после того, как многие страны ограничили международное сообщение. По данным Росавиации, большинство застрявших россиян остаются в Таиланде и Индонезии.