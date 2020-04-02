В Карелии в тюремной больнице умер историк Сергей Колтырин, осужденный по делу о педофилии. В марте его освободили от наказания

В карельском Медведьегорске в тюремной больнице умер историк Сергей Колтырин. В начале марта из-за последней стадии онкологического заболевания его освободили от отбывания наказания по делу о педофилии.

Сергей Колтырин. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Как сообщил «Север.Реалиям» брат историка Владимир Калтырин, смерть наступила в ночь на 2 апреля. Он находился в больнице республиканского УФСИН №2, где ожидал апелляции в Верховном суде Карелии на решение о своем освобождении по состоянию здоровья.

Приговор Колтырину вынесли в мае 2019 года: суд признал, что вместе со своим знакомым историк совершал действия сексуального характера по отношению к его 12-летнему родственнику. Колтырину также вменили и незаконное хранения оружия. Оба фигуранта частично признали вину.

Сергей Колтырин с 1991 года – до ареста в октябре 2018 года – возглавлял местный краеведческий музей, в ведении которого находится мемориальный комплекс Сандармох (под руководством главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева там нашли останки репрессированных советских граждан). Он также критиковал версию РВИО, начавшего в 2018 году там раскопки, согласно которой в Сандармохе могли находиться захоронения жертв финской оккупации 1941-1944 годов.