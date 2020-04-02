Ритуальные службы решили хоронить скончавшихся от коронавируса в закрытых гробах

Людей, которые умерли в результате заражения коронавирусной инфекцией, будут хоронить в закрытых гробах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу похоронной компании ГБУ «Ритуал».

Такое решение было принято в связи с новыми рекомендациями Минздрава. Также при организации погребения родственникам покойного, вне зависимости о того, была ли у него инфекция или нет, придется кроме свидетельства о смерти предъявить медицинские документы с диагнозом умершего.

«Ритуал» также рекомендовал не звать на похороны большое количество людей, приходить на церемонию прощания в масках и перчатках, а также держать рекомендованную медиками дистанцию.

На сегодняшний день в России зафиксировано более 3,5 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. 30 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.