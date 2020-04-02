«Соблюдался масочный режим»: в Петербурге несколько десятков врачей собрали на очную встречу по коронавирусу 

Руководители городского управления Роспотребнадзора и комитета по здравоохранению администрации Петербурга срочно, к 8 утра 2 апреля, вызвали на очное собрание всех главврачей городских стационаров, — об этом «Новой газете» рассказал один из участников встречи. Темой для обсуждения стали меры по борьбе с эпидемией COVID. Мероприятие проходило в здании ГУ МЧС на набережной Мойки.

По информации «Новой», многие доктора пытались напомнить чиновникам о режиме самоизоляции, о том, что сами они призывают граждан воздержаться от выхода из дома, и даже о наказаниях за нарушение карантина. Формально мероприятие назвали «ВКС» — видеоконференцсвязь. Но «транслировать» себя друг другу медиков все равно обязали в небольшом помещении. Собралось их там с полсотни человек. Видеоконференцию поначалу действительно включили, но быстро прекратили.

Как стало известно «Новой», в ходе встречи глава местного Роспотребнадзора Наталия Башкетова констатировала недостатки в борьбе с эпидемией COVID в Петербурге, нехватку оборудования и материалов, вину возложила на врачей. Глава горздрава с ней в целом согласился и обещал скоро все исправить.

«Новая газета» обратилась в комитет по здравоохранению с вопросами о причинах, заставивших медиков нарушить спецрежим. Приводим ответ целиком:

«Видеоконференцию проводило МЧС и проходила она по закрытым каналам связи. Со всеми регионами России. Количество точек подключения в этом случае ограничено и возможность подключения отдельных стационаров отсутствует. В комитет было приглашено не более 20 представителей учреждений, что не превышает ограничение в 50 собравшихся. На конференции соблюдался масочный режим».

Источник «Новой» уверяет, что собравшихся в одном помещении было больше пятидесяти. Второй вопрос касался плана действий горздрава, если в Петербурге стационары окажутся обезглавлены из-за болезни главврачей и если начнут заболевать медики, занятые лечением пациентов. На этот счет мы ответа не получили.