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США купили у России доставленное военным самолетом медоборудование для лечения COVID-19. В Кремле называли это гуманитарной помощью
Доставленные из России военным самолетом средства защиты от коронавируса и аппараты ИВЛ были закуплены правительством Соединенных Штатов, рассказали в Госдепартаменте. О поставке грузов президенты двух стран договорились в ходе телефонного разговора; в Кремле называли это «помощью гуманитарного характера».
«После телефонного разговора между президентами Соединенные Штаты согласились приобрести у России необходимые медицинские товары, включая аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты», — говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства Морган Ортагус, названного «Закупка США необходмых материалов у России».
Самолет вылетел из России накануне рано утром и к полуночи по московскому времени приземлился в нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди. Все медтовары передадут агентству по ЧС, уточнили в Госдепартаменте. «Когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они так же смогут в случае необходимости ответить взаимностью», — объяснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отправку грузов.
#Russian cargo plane delivering medical aid to fight #COVID19 in #NewYorkCity pic.twitter.com/BJOmpM7nOz— Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) April 1, 2020
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