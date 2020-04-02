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США купили у России доставленное военным самолетом медоборудование для лечения COVID-19. В Кремле называли это гуманитарной помощью

Политика

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Доставленные из России военным самолетом средства защиты от коронавируса и аппараты ИВЛ были закуплены правительством Соединенных Штатов, рассказали в Госдепартаменте. О поставке грузов президенты двух стран договорились в ходе телефонного разговора; в Кремле называли это «помощью гуманитарного характера».

«После телефонного разговора между президентами Соединенные Штаты согласились приобрести у России необходимые медицинские товары, включая аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты», — говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства Морган Ортагус, названного «Закупка США необходмых материалов у России».

Самолет вылетел из России накануне рано утром и к полуночи по московскому времени приземлился в нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди. Все медтовары передадут агентству по ЧС, уточнили в Госдепартаменте. «Когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они так же смогут в случае необходимости ответить взаимностью», — объяснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отправку грузов.

 

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Теги:
гуманитарная помощь, сша, коронавирус, va
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